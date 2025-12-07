Offerte Sky
Hawaii, vulcano Kilauea erutta dall’alba al tramonto

Mondo

Alle Hawaii il Kilauea, considerato uno dei vulcani più attivi al mondo, ha eruttato lava dall’alba al tramonto. L’eruzione è fuoriuscita dal cratere Halemaʻumaʻu, all'interno del Parco Nazionale dei Vulcani.

