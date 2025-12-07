In Indonesia, le autorità sono al lavoro per raccogliere i detriti prodotti dalle recenti alluvioni. Il maltempo ha provocato almeno 900 vittime sull’isola di Sumatra, dove i funzionari locali hanno chiesto al governo di dichiarare l'emergenza nazionale.
Prossimi video
Hawaii, vulcano Kilauea erutta dall’alba al tramonto
Mondo
Alluvioni Indonesia, autorità ripuliscono città dai detriti
Mondo
India, incendio in discoteca nello Stato di Goa: 25 morti
Mondo
Dopo la multa milionaria al social X, Musk attacca l'UE: va abolita dice
Mondo
Sicurezza nazionale Usa, Kallas: siamo i principali alleati
Mondo
Ucraina, lunedì a Londra incontro Zelensky,Starmer, Macron, Merz
Mondo
Indonesia, alluvioni causano centinaia di vittime e dispersi
Mondo