Alluvioni Indonesia, autorità ripuliscono città dai detriti

Mondo

In Indonesia, le autorità sono al lavoro per raccogliere i detriti prodotti dalle recenti alluvioni. Il maltempo ha provocato almeno 900 vittime sull’isola di Sumatra, dove i funzionari locali hanno chiesto al governo di dichiarare l'emergenza nazionale.

