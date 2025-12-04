Raid di droni russi su Odessa, feriti e blackout diffusi

Un attacco con droni russi ha colpito la regione meridionale di Odessa il 4 dicembre, provocando alcuni feriti e danni a infrastrutture civili ed energetiche. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere incendi e soccorrere i feriti. L’operatore energetico DTEK ha segnalato gravi danni a un impianto locale, lasciando senza elettricità decine di migliaia di utenze. Odessa resta sotto controllo ucraino, nonostante l’avanzata russa nel sud e nell’est del Paese dall’inizio della guerra.
