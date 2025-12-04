Nevicate in Giappone: disagi e incidenti a Aomori e Miyagi

Forti nevicate hanno colpito le regioni montuose del Giappone, paralizzando alcune aree del Paese. Nella prefettura di Aomori, dove sono caduti 13 cm di neve, diversi collegamenti aerei e ferroviari sono stati sospesi. In Miyagi si sono registrati 13 incidenti stradali per scivolamenti. Le autorità meteo invitano alla prudenza per possibili ulteriori disagi
