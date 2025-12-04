Offerte Sky
Corea del Nord, neve a Pyongyang imbianca strade e palazzi

Mondo

Pyongyang, capitale della Corea del Nord, ha registrato la prima nevicata della stagione il 4 dicembre, coprendo strade, alberi e edifici con uno strato uniforme di neve. Il traffico ha subito rallentamenti; i residenti hanno passeggiato a piedi lungo le vie imbiancate. Al momento non sono stati segnalati disagi legati al maltempo.

