Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incendio Hong Kong: trovati corpi su tetti e nelle scale

Mondo

Gli agenti dell'Unità di Identificazione delle Vittime di Disastri di Hong Kong sono al lavoro per recuperare i corpi delle vittime all’interno del Wang Fuk Court. Le autorità continuano a setacciare i palazzi residenziali, dove hanno trovato corpi di residenti nelle trombe delle scale e sui tetti.

Prossimi video

Il viaggio pastorale del Papa in Libano

Mondo

Missione in Libano, Papa Leone XIV: offrire ai giovani prospettive di rinascita e crescita

Mondo

Rio de Janeiro, inaugurato l’albero di Natale alto 80 metri

Mondo

Inondazione in Sri Lanka, centinaia di morti e dispersi

Mondo

Colloqui Usa-Ucraina a Miami, Rubio: “C’è ancora da fare”

Mondo

Incendio Hong Kong: trovati corpi su tetti e nelle scale

Mondo