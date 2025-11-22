Offerte Black Friday
Los Angeles, esplosione su nave: 23 marinai evacuati

Mondo

Al porto di San Pedro, a Los Angeles, un incendio a bordo di una nave ha provocato un’esplosione che ha bloccato energia e gru. Ventitré membri dell’equipaggio sono stati evacuati e non sono stati registrati feriti

