Los Angeles, esplosione su nave: 23 marinai evacuati

Al porto di San Pedro, a Los Angeles, un incendio a bordo di una nave ha provocato un’esplosione che ha bloccato energia e gru. Ventitré membri dell’equipaggio sono stati evacuati e non sono stati registrati feriti
