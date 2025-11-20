Decine di sostenitori Francisco Franco si sono riuniti per celebrare il 50° anniversario della morte del dittatore spagnolo
Prossimi video
Ucraina, soldati russi camminano tra le rovine di Pokrovsk
Mondo
Londra, arrestati sostenitori del gruppo Palestine Action
Mondo
Timeline, i nuovi attacchi dei droni russi sull'Ucraina e tutti gli aggiornamenti
Mondo
Spagna, cerimonia per i 50 anni della morte di Franco
Mondo
Parigi, Lady D al museo delle cere con il ‘Revenge dress’
Mondo
Papa Leone a Sky TG24: "Prego sempre per la pace"
Mondo
Incendio in Giappone, almeno un morto e case distrutte
Mondo