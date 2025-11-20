Israele colpisce Gaza: morti tra Zeitoun e Khan Younis

Il 20 novembre i residenti di Zeitoun, nella Striscia di Gaza, hanno ispezionato le macerie del raid israeliano avvenuto il giorno precedente. Secondo le autorità sanitarie di Gaza, quattro attacchi aerei israeliani del 19 novembre hanno ucciso almeno 25 palestinesi in aree sotto il controllo di Hamas dalla fragile tregua di ottobre. L’esercito israeliano afferma di aver colpito obiettivi di Hamas dopo colpi sparati contro le proprie truppe, senza registrare feriti. Hamas parla di “pericolosa escalation” e chiede pressioni dagli Stati Uniti, mentre un funzionario americano sostiene che il movimento stia cercando di far saltare la tregua.