Scontri a Città del Messico: 120 feriti e 20 arresti

Mondo

Almeno 120 persone sono rimaste ferite, fra cui 40 poliziotti, e 20 sono state arrestate ieri negli scontri avvenuti nel centro di Città del Messico durante la massiccia protesta, convocata dal movimento globale Generazione Z e dal locale Movimento Sombrero, contro la politica del governo messicano nei confronti del crimine violento, accusandolo di complicità con i narcos.

