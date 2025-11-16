Almeno 120 persone sono rimaste ferite, fra cui 40 poliziotti, e 20 sono state arrestate ieri negli scontri avvenuti nel centro di Città del Messico durante la massiccia protesta, convocata dal movimento globale Generazione Z e dal locale Movimento Sombrero, contro la politica del governo messicano nei confronti del crimine violento, accusandolo di complicità con i narcos.
Prossimi video
Scontri a Città del Messico: 120 feriti e 20 arresti
Mondo
Tensioni Usa-Venezuela, Maduro canta Imagine di John Lennon
Mondo
Gaza, sfida Usa-Russia all'Onu su futuro della Striscia
Mondo
Portogallo, tornado nel Sud del Paese: morti e feriti
Mondo
Cile, si volta per le elezioni presidenziali
Mondo
Sudan, migliaia di sfollati in fuga dal Darfur
Mondo
Guerra Ucraina, prosgeue avanzata russa su Pokrovsk
Mondo