Russia, donna minaccia con machete tassista per la musica. VIDEO

Russia, a Samara donna minaccia con machete tassista perché non le piace la musica. VIDEO

Mondo

In Russia, nella regione di Samara, un passeggero di un taxi ha tirato fuori un machete e ha chiesto che alla radio venisse messa una canzone popolare. Il video è diventato virale sui social russi ed è stato ripreso anche dal quotidiano russo Komsomolskaja Pravda

