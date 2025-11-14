Russia, donna minaccia con machete tassista per la musica. VIDEO

In Russia, nella regione di Samara, un passeggero di un taxi ha tirato fuori un machete e ha chiesto che alla radio venisse messa una canzone popolare. Il video è diventato virale sui social russi ed è stato ripreso anche dal quotidiano russo Komsomolskaja Pravda
