Pakistan, esplosione a Islamabad: diversi feriti

A Islamabad, in Pakistan, è avvenuta un’esplosione all'esterno di un tribunale. Lo scoppio è accaduto vicino all'ingresso dell’edificio e ha ferito numerose persone. Le autorità hanno istituito dei blocchi di fronti al tribunale e avviato un’indagine per accertare l’origine dell’esplosione.
