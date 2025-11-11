Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pakistan, esplosione a Islamabad: diversi feriti

Mondo

A Islamabad, in Pakistan, è avvenuta un’esplosione all'esterno di un tribunale. Lo scoppio è accaduto vicino all'ingresso dell’edificio e ha ferito numerose persone. Le autorità hanno istituito dei blocchi di fronti al tribunale e avviato un’indagine per accertare l’origine dell’esplosione.

Prossimi video

Corea Sud, crollo durante demolizione: operai intrappolati

Mondo

Pakistan, esplosione a Islamabad: diversi feriti

Mondo

India innalza livello sicurezza contro terrorismo

Mondo

Guerra Ucraina, attacco con droni russi a Odessa

Mondo

COP30, proiezione attivisti contro i "ricchi inquinatori"

Mondo

Ecuador, rivolta nel carcere di Machala: oltre 30 morti

Mondo