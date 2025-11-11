Offerte Black Friday
Colonia, migliaia in piazza per l’inizio del Carnevale

Mondo

L’11 novembre migliaia di persone hanno inaugurato la stagione del Carnevale a Colonia, in Germania, iniziata come tradizione alle 11:11 del mattino. In piazza Heumarkt la folla ha accolto il nuovo sindaco socialdemocratico Torsten Burmester, in carica da undici giorni, che ha guidato il coro «Koelle Alaaf», un invito a brindare, a godersi il momento, a essere allegri. Tra musica e costumi colorati, i partecipanti hanno celebrato lo spirito di unità e gioia che caratterizza il Carnevale di Colonia.

