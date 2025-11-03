Offerte Sky
Afghanistan, sisma di magnitudo 6.3 causa diverse vittime

Mondo

Terremoto di magnitudo 6.3 nel nord dell'Afghanistan. Il sisma si è verificato a Kholm, vicino alla città di Mazar-e-Sharif, nella provincia di Balkh. Almeno 20 persone sono morte. Circa 320 sono rimaste ferite

