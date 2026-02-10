Il principe William ha inaugurato il suo primo viaggio ufficiale in Arabia Saudita con una visita a Riyadh’s Sports Boulevard, progetto simbolo del Saudi Vision 2030. Ha partecipato a un allenamento di calcio femminile al SAFF Riyadh Regional Training Centre, accompagnato da figure di spicco dello sport saudita. Durante il tour ha inoltre incontrato studenti e titolari di attività locali, esplorando il nuovo spazio urbano
Prossimi video
Indonesia pronta a inviare 8.000 soldati a Gaza come forza di 'peacekeeping' piano Trump
Mondo
Premier britannico Starmer: non mi tirerò mai indietro dal mio mandato
Mondo
Principe William, primo viaggio ufficiale in Arabia Saudita
Mondo
Ucraina, tecnici riparano una centrale dopo attacco russo
Mondo
Ucraina, Macron: importante dialogo UE con Putin senza terze parti
Mondo
Caso Epstein, sesso usato come pressione e ricatto
Mondo
Blackout e razionamenti di energia, Cuba allo stremo
Mondo