Principe William, primo viaggio ufficiale in Arabia Saudita

Mondo

Il principe William ha inaugurato il suo primo viaggio ufficiale in Arabia Saudita con una visita a Riyadh’s Sports Boulevard, progetto simbolo del Saudi Vision 2030. Ha partecipato a un allenamento di calcio femminile al SAFF Riyadh Regional Training Centre, accompagnato da figure di spicco dello sport saudita. Durante il tour ha inoltre incontrato studenti e titolari di attività locali, esplorando il nuovo spazio urbano

