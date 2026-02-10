Offerte Sky
Ucraina, tecnici riparano una centrale dopo attacco russo

Mondo

Tecnici ucraini lavorano a una centrale gravemente danneggiata da un recente raid russo. I danni sono in valutazione, ma il personale continua a garantire la fornitura di elettricità ai cittadini nonostante le difficoltà

