Ucraina, tecnici riparano una centrale dopo attacco russo

Tecnici ucraini lavorano a una centrale gravemente danneggiata da un recente raid russo. I danni sono in valutazione, ma il personale continua a garantire la fornitura di elettricità ai cittadini nonostante le difficoltà
