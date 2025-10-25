Offerte Sky
Ucraina, missili e droni russi su Kiev: almeno un morto

Mondo

Almeno una persona è morta a Kiev in seguito all'attacco russo avvenuto la scorsa notte, mentre il numero dei feriti è salito a dieci. Lo riferisce Ukrinform citando il capo del KMVA, Timur Tkachenko

