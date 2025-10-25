Almeno una persona è morta a Kiev in seguito all'attacco russo avvenuto la scorsa notte, mentre il numero dei feriti è salito a dieci. Lo riferisce Ukrinform citando il capo del KMVA, Timur Tkachenko
Prossimi video
Ucraina, missili e droni russi su Kiev: almeno un morto
Mondo
Pakistan, una fitta coltre di smog ricopre Lahore
Mondo
Colombia, manifestazioni per sostenere il presidente Petro
Mondo
Guerra in Ucraina, l'inviato di Mosca negli Usa per colloqui: vicini a soluzione diplomatica
Mondo
Trump va in Asia, occhi puntati sul vertice con Xi
Mondo
Draghi: "Ogni principio dell'Europa è sotto attacco"
Mondo
Londra, Coalizione Volenterosi: "Più pressione su Putin"
Mondo