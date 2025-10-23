Offerte Sky
Manila, incendio distrugge 1.500 case, 600 famiglie sfollate

Mondo

Il 22 ottobre un vasto incendio a Malabon City, nella periferia di Manila, ha distrutto oltre 1.500 abitazioni. Le fiamme, durate più di otto ore, sono state domate da vigili del fuoco e volontari con 100 autobotti. Non risultano vittime. Il 23 ottobre i residenti hanno iniziato a cercare i loro averi tra le macerie. Le prime indagini indicano un corto circuito come probabile causa.

