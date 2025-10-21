Esplora tutte le offerte Sky
Costa Rica, sequestrate tre tonnellate di cocaina

Mondo

Le autorità del Costa Rica hanno scoperto e sequestrato tre tonnellate di cocaina nascoste in un carico di frutta fresca diretto in Germania. Accatastata in sacchi all'interno di un container, la spedizione è stata intercettata al terminal container di Moin, nella provincia caraibica di Limón.

