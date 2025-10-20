Siria, Assad ha trasferito migliaia di corpi da fossa comune

Un’inchiesta Reuters rivela che dal 2019 al 2021 il governo di Bashar al-Assad ha trasferito migliaia di corpi da una fossa comune vicino a Qutayfah a un sito nascosto nel deserto di Dhumair. L’operazione, chiamata “Move Earth”, era segreta e coinvolgeva soldati, meccanici e autisti, tutti sotto minaccia di morte per mantenere il silenzio. Droni, immagini satellitari e analisi del suolo hanno confermato la manipolazione dei terreni. L’esatta quantità di corpi rimane sconosciuta