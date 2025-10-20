Hong Kong, aereo esce di pista durante atterraggio: morti

Un Boeing 747 cargo proveniente da Dubai è uscito di pista all’atterraggio all’aeroporto di Hong Kong, finendo in mare. Almeno due persone, che si trovavano a terra, sono morte, mentre i quattro membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo. Una delle tre piste dello scalo è stata chiusa dopo l’incidente
