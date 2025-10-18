Esplora tutte le offerte Sky
Venezuela, governo inaugura gruppo di milizia armata civile

Mondo

In Venezuela il ministro degli Interni Cabello ha guidato i membri di una milizia civile in una marcia pubblica. L’organizzazione armata è stata fondata dal governo per mantenere l'ordine pubblico e coordinare gli sforzi di difesa civile. I miliziani hanno preso parte alla cerimonia del "Giuramento del Sacro Monte" e a un'esercitazione militare.

