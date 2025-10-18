Sky TG25, Peaceness plan: la strategia per la pace di Trump

Nella nuova puntata dell'approfondimento condotto da Alessio Viola, il dibattito si concentra sul piano di pace del presidente Usa in Medio Oriente e Ucraina con cui promette di riportare equilibrio e stabilità sulla scena internazionale. Ospiti in studio Paolo Mieli, giornalista e storico, e Rita Lofano, direttrice dell’Agi
