Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Afghanistan, raid dal Pakistan causano morti e feriti

Mondo

Il 18 ottobre un raid aereo attribuito al Pakistan ha colpito Il distretto afghano di Urgun, poche ore dopo la proroga di una tregua di 48 ore. Kabul ha denunciato l’attacco, che ha causato almeno 12 morti, tra cui alcuni giocatori di cricket locali. In segno di protesta, la nazionale afghana ha cancellato la sua partecipazione a un torneo in Pakistan previsto per novembre. L’esercito pakistano non ha commentato. I due Paesi restano impegnati in violenti scontri al confine.

Prossimi video

Gaza City, le immagini della devastazione dopo la guerra

Mondo

Afghanistan, raid dal Pakistan causano morti e feriti

Mondo

Kenya, migliaia a Kisumu per l’ultimo saluto a Raila Odinga

Mondo

Tirana, migliaia in piazza in sostegno di Hashim Thaci

Mondo

Guerra Ucraina, volo Putin può attraversare UE

Mondo

Caso Epstein, il Principe Andrea rinuncia a tutti i titoli reali

Mondo