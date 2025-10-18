Il 18 ottobre un raid aereo attribuito al Pakistan ha colpito Il distretto afghano di Urgun, poche ore dopo la proroga di una tregua di 48 ore. Kabul ha denunciato l’attacco, che ha causato almeno 12 morti, tra cui alcuni giocatori di cricket locali. In segno di protesta, la nazionale afghana ha cancellato la sua partecipazione a un torneo in Pakistan previsto per novembre. L’esercito pakistano non ha commentato. I due Paesi restano impegnati in violenti scontri al confine.
Prossimi video
Gaza City, le immagini della devastazione dopo la guerra
Mondo
Afghanistan, raid dal Pakistan causano morti e feriti
Mondo
Kenya, migliaia a Kisumu per l’ultimo saluto a Raila Odinga
Mondo
Tirana, migliaia in piazza in sostegno di Hashim Thaci
Mondo
Guerra Ucraina, volo Putin può attraversare UE
Mondo
Caso Epstein, il Principe Andrea rinuncia a tutti i titoli reali
Mondo
Trump: missili all'Ucraina potrebbero innescare escalation
Mondo