Afghanistan, raid dal Pakistan causano morti e feriti

Il 18 ottobre un raid aereo attribuito al Pakistan ha colpito Il distretto afghano di Urgun, poche ore dopo la proroga di una tregua di 48 ore. Kabul ha denunciato l’attacco, che ha causato almeno 12 morti, tra cui alcuni giocatori di cricket locali. In segno di protesta, la nazionale afghana ha cancellato la sua partecipazione a un torneo in Pakistan previsto per novembre. L’esercito pakistano non ha commentato. I due Paesi restano impegnati in violenti scontri al confine.