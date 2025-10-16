I palestinesi sfollati di Khan Younis lamentano le difficili condizioni dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. “Stiamo aspettando gli aiuti, ma non ce ne sono. L'acqua e le attrezzature che dicevano sarebbero arrivate per rimuovere le macerie, non sono arrivate”, affermano alcuni di loro
Prossimi video
Gaza, gli sfollati di Khan Younis: “Non arrivano aiuti”
Mondo
Ehud Barak: "Per seconda fase serve Trump, sono ottimista"
Mondo
Leone XIV: "Comunità non si volti dall'altra parte"
Mondo
Leone XIV: "Troppi segni di economia senz'anima"
Mondo
Leone XIV: Comunità internazionale non si volti altra parte
Mondo
Papa Leone XIV: "Uso della fame come arma di guerra è crimine"
Mondo
Guy Gilboa Dalal, ostaggio liberato da Hamas mangia dolci
Mondo