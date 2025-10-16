Chicago, volontari distribuiscono opuscoli sui diritti

Esplora tutte le offerte Sky
Il 15 ottobre, un giorno dopo l’uso di gas lacrimogeni da parte degli agenti federali nel Sud-Est di Chicago, attivisti e volontari del Centro de Trabajadores Unidos hanno distribuito materiali informativi sui diritti dei cittadini. L’incidente era avvenuto il 14 ottobre, vicino alla 105ª strada, durante un inseguimento della CBP che ha portato a tre arresti. Gli attivisti hanno invitato i residenti a documentare eventuali abusi o detenzioni illegali. “Abbiamo tutti dei diritti, indipendentemente dallo status migratorio”, ha detto la direttrice Maricela Estrada.

