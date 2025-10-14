Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inondazioni e frane in Messico: diverse vittime e dispersi

Mondo

Le forti piogge che hanno colpito il Messico la scorsa settimana hanno causato almeno 64 vittime e 65 dispersi

Prossimi video

Gaza, camion di aiuti attraversa il mercato di Khan Younis

Mondo

Inondazioni e frane in Messico: diverse vittime e dispersi

Mondo

Alaska, tifone Halong causa inondazioni e allagamenti

Mondo

Erdogan a Meloni: ti trovo bene, ma devi smettere di fumare

Mondo

Spazio, concluso con successo 11esimo volo prova di Starship

Mondo

Ucraina, attacco russo a Kharkiv danneggia un ospedale

Mondo