Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Erdogan a Meloni: ti trovo bene, ma devi smettere di fumare

Mondo

Scambio informale tra Giorgia Meloni e Recep Tayyip Erdogan durante il summit di pace a Sharm el-Sheikh. I due si sono salutati con una stretta di mano, poi il presidente turco ha scherzato sul vizio del fumo della premier italiana. Meloni ha risposto ridendo, tra le risate anche di Macron e Starmer presenti nella stanza

Prossimi video

Erdogan a Meloni: ti trovo bene, ma devi smettere di fumare

Mondo

Spazio, concluso con successo 11esimo volo prova di Starship

Mondo

Ucraina, attacco russo a Kharkiv danneggia un ospedale

Mondo

Egitto, Trump su Meloni: "Bella donna e politica di successo". VIDEO

Mondo

Trump in partenza da Tel Aviv a Sharm-el-Sheikh

Mondo

I detenuti palestinesi arrivano in bus al Nasser Hospital

Mondo