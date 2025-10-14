Erdogan a Meloni: ti trovo bene, ma devi smettere di fumare

Scambio informale tra Giorgia Meloni e Recep Tayyip Erdogan durante il summit di pace a Sharm el-Sheikh. I due si sono salutati con una stretta di mano, poi il presidente turco ha scherzato sul vizio del fumo della premier italiana. Meloni ha risposto ridendo, tra le risate anche di Macron e Starmer presenti nella stanza
