Trump ai giornalisti sull'Air Force One: "La guerra è finita. La guerra è finita". VIDEO

Mondo

"La guerra è finita”. Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti prima di salire sull'Air Force One che lo porterà in Medio Oriente. "La guerra è finita. D'accordo? Lo capite?", ha detto Trump rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano del conflitto tra Israele e Hamas.

