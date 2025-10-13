Esplora tutte le offerte Sky
Gaza, rilascio ostaggi israeliani: le reazioni dei parenti

Mondo

Il Forum Famiglie Ostaggi ha pubblicato le immagini delle reazioni dei parenti israeliani alla vista della liberazione degli ostaggi da parte di Hamas. Dopo due anni di lontananza, i prigionieri potranno ora rincontrare i loro familiari.

