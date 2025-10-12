Colombia, manifestanti bloccano confine con Venezuela

L’11 ottobre i familiari di colombiani arrestati in Venezuela hanno bloccato il ponte internazionale Simón Bolívar tra Norte de Santander e Táchira. Denunciano che i loro cari siano stati “rapiti” dal governo di Nicolás Maduro dopo le elezioni del 28 luglio 2024. Il ministero degli Esteri colombiano tratta la liberazione di almeno 40 detenuti. La protesta è avvenuta il giorno dopo il Nobel per la Pace a María Corina Machado.