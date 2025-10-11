Esplora tutte le offerte Sky
Spagna, alluvioni in Murcia dopo la tempesta Alice

Mondo

La tempesta Alice ha colpito la regione di Murcia, nel sud-est della Spagna, causando allagamenti e strade impraticabili. La Guardia Civil ha aiutato gli automobilisti intrappolati e le autorità hanno richiesto il supporto dell’Unità Militare di Emergenza

