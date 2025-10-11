La tempesta Alice ha colpito la regione di Murcia, nel sud-est della Spagna, causando allagamenti e strade impraticabili. La Guardia Civil ha aiutato gli automobilisti intrappolati e le autorità hanno richiesto il supporto dell’Unità Militare di Emergenza
Prossimi video
Messico, inondazioni devastano il nord di Veracruz
Mondo
Spagna, alluvioni in Murcia dopo la tempesta Alice
Mondo
Australia, schianto aereo leggero: tre vittime
Mondo
Gaza, migliaia tornano tra le rovine dopo la tregua
Mondo
Sky Tg24 Numeri, la tregua a Gaza e il nobel per la pace
Mondo
Dazi, Trump minaccia tariffe 100% su importazioni da Cina
Mondo
Francia, Macron nomina di nuovo Lecornu primo ministro
Mondo