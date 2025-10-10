Esplora tutte le offerte Sky
Perù, destituita la presidente Boluarte dopo voto Congresso

Mondo

Il Congresso peruviano ha votato all’unanimità la rimozione della presidente Dina Boluarte il 10 ottobre. L’ex leader, accusata di corruzione e repressione delle proteste, ha parlato alla nazione dal palazzo presidenziale denunciando “un colpo alla democrazia”. José Jeri è stato nominato nuovo presidente. Nelle strade della capitale Lima, cittadini in festa con bandiere e musica.

