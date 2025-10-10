Il Congresso peruviano ha votato all’unanimità la rimozione della presidente Dina Boluarte il 10 ottobre. L’ex leader, accusata di corruzione e repressione delle proteste, ha parlato alla nazione dal palazzo presidenziale denunciando “un colpo alla democrazia”. José Jeri è stato nominato nuovo presidente. Nelle strade della capitale Lima, cittadini in festa con bandiere e musica.
Prossimi video
Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
Mondo
Tregua a Gaza, speciale Sky Tg24 il 13 ottobre dalle 7
Mondo
Melania Trump: "Putin ha risposto alla mia lettera"
Mondo
Iran, migliaia in piazza per la Palestina dopo la tregua
Mondo
Perù, destituita la presidente Boluarte dopo voto Congresso
Mondo
Striscia di Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
Mondo
Argentina, scoperti fossili di 70 milioni di anni fa
Mondo