Perù, destituita la presidente Boluarte dopo voto Congresso

Il Congresso peruviano ha votato all’unanimità la rimozione della presidente Dina Boluarte il 10 ottobre. L’ex leader, accusata di corruzione e repressione delle proteste, ha parlato alla nazione dal palazzo presidenziale denunciando “un colpo alla democrazia”. José Jeri è stato nominato nuovo presidente. Nelle strade della capitale Lima, cittadini in festa con bandiere e musica.