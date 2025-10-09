Laszlo Krasznahorkai vince il Nobel per la Letteratura 2025

Esplora tutte le offerte Sky
Lo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai ha vinto il Nobel per la Letteratura 2025 per il suo stile epico e visionario, tra assurdo e grottesco. I suoi romanzi spaziano dai villaggi dell’Europa centrale a viaggi in Cina e Giappone, confermando il potere dell’arte anche di fronte al terrore apocalittico

