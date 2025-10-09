Israele ringrazia Trump dopo l’accordo sul cessate il fuoco

Gli israeliani hanno espresso grande apprezzamento per Donald Trump dopo la firma della tregua con Hamas. L’accordo prevede il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi israeliani e lo scambio con prigionieri palestinesi, segnando il primo passo dell’iniziativa del presidente Usa per porre fine a due anni di guerra a Gaza
