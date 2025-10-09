Israele-Hamas, esplosioni a Gaza durante firma accordo pace

A Deir Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nuove esplosioni hanno creato colonne di fumo sulla città. Gli attacchi sono avvenuti dopo l'annuncio dell'accordo tra Israele e Hamas per la "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti.
