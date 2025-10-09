Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, carri armati israeliani sparano dopo cessate il fuoco

Mondo

A Gaza carri armati israeliani sono stati visti sparare su un sentiero costiero vicino a Deir al-Balah. I mezzi corazzati hanno sparato un proiettile ciascuno verso un edificio a pochi metri da decine di palestinesi.

Prossimi video

Gaza, Guterres: "Inizio della fine di una guerra devastante"

Mondo

Gaza, carri armati israeliani sparano dopo cessate il fuoco

Mondo

I punti dell'accordo di pace negoziato tra Israele e Hamas

Mondo

Nobel letteratura, vince l'ungherese László Krasznahorkai

Mondo

Pace a Gaza, Fabio Vitale: "Manifestazioni hanno avuto peso"

Mondo

Accordo di pace Israele-Hamas, folla in piazza a Tel Aviv

Mondo