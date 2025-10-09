A Gaza carri armati israeliani sono stati visti sparare su un sentiero costiero vicino a Deir al-Balah. I mezzi corazzati hanno sparato un proiettile ciascuno verso un edificio a pochi metri da decine di palestinesi.
Prossimi video
Gaza, Guterres: "Inizio della fine di una guerra devastante"
Mondo
Gaza, carri armati israeliani sparano dopo cessate il fuoco
Mondo
I punti dell'accordo di pace negoziato tra Israele e Hamas
Mondo
Nobel letteratura, vince l'ungherese László Krasznahorkai
Mondo
Pace a Gaza, Fabio Vitale: "Manifestazioni hanno avuto peso"
Mondo
Accordo di pace Israele-Hamas, folla in piazza a Tel Aviv
Mondo
Oded Ailam, ex Mossad: "Hamas organizzazione disgregata"
Mondo