Attacco russo con droni a Odessa: feriti e danni al porto

Il 9 ottobre un attacco russo con droni ha ferito alcune persone e danneggiato infrastrutture portuali ed energetiche nella regione ucraina di Odessa. I vigili del fuoco hanno domato incendi che hanno colpito container di olio vegetale e pellet di legno. Secondo il governatore Oleh Kiper, l’attacco ha lasciato senza elettricità circa 30.000 utenti.