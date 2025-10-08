Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali

Piogge e tempeste hanno provocato gravi allagamenti in Romania, con livelli idrometrici oltre la soglia di pericolo nella contea di Constanța. L’Agenzia Nazionale delle Acque ha segnalato volumi d’acqua record nelle ultime 24 ore, causando gravi disagi. EUMETNET, la rete meteorologica europea, ha emesso un’allerta rossa per il sud del Paese
