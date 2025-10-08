Esplora tutte le offerte Sky
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele

Mondo

Le forze israeliane hanno intercettato un gruppo di imbarcazioni dirette verso Gaza e appartenenti alla Freedom Flotilla Coalition. Secondo il Ministero degli Esteri israeliano, tutte le persone a bordo sono in salvo e le navi sono state condotte in un porto israeliano. L’episodio, documentato da video e confermato dalla coalizione, è il secondo in pochi giorni: la scorsa settimana Israele aveva fermato circa 40 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e oltre 450 attivisti che cercavano di consegnare aiuti alla Striscia

