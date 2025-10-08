Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti

Mondo

Nella regione russa di Belgorod un attacco ucraino ha colpito la città di Maslova Pristan provocando almeno tre morti e un ferito. Secondo il governatore locale le persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie degli edifici.

Prossimi video

Veggie burger, divieto uso termine votato dal Parlamento Ue

Mondo

Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti

Mondo

Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti

Mondo

Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede

Mondo

Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo

Mondo

India, frana colpisce autobus: 15 morti

Mondo