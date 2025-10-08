Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti

Nella regione russa di Belgorod un attacco ucraino ha colpito la città di Maslova Pristan provocando almeno tre morti e un ferito. Secondo il governatore locale le persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie degli edifici.
