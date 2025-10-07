Esplora tutte le offerte Sky
Venezuela, cittadini in marcia contro Stati Uniti

Mondo

A Caracas, in Venezuela, centinaia di persone hanno marciato verso l'ufficio locale delle Nazioni Unite per chiedere il rispetto per la sovranità e la pace del Paese. La marcia è avvenuta dopo mesi di crescenti tensioni tra Venezuela e Stati Uniti, al termine dei quali il presidente Trump ha ordinato lo stop ai contatti diplomatici con il Paese.

