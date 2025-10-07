Lima, sciopero lavoratori trasporto per aumento criminalità

A Lima, in Perù, i lavoratori del trasporto pubblico sono entrati in sciopero per chiedere al governo di intervenire riguardo l’aumento della criminalità e delle estorsioni. La mobilitazione è stata indetta dopo che un autista è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da ignoti in motocicletta. La polizia si è scontrata con decine di manifestanti che hanno bloccato le strade dando fuoco a pneumatici.