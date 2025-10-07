Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lima, sciopero lavoratori trasporto per aumento criminalità

Mondo

A Lima, in Perù, i lavoratori del trasporto pubblico sono entrati in sciopero per chiedere al governo di intervenire riguardo l’aumento della criminalità e delle estorsioni. La mobilitazione è stata indetta dopo che un autista è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da ignoti in motocicletta. La polizia si è scontrata con decine di manifestanti che hanno bloccato le strade dando fuoco a pneumatici.

Prossimi video

Lima, sciopero lavoratori trasporto per aumento criminalità

Mondo

Global Sumud Flotilla, Greta Thunberg atterra ad Atene

Mondo

Venezuela, cittadini in marcia contro Stati Uniti

Mondo

Guerra Medioriente, esplosioni a Gaza durante negoziati pace

Mondo

Gaza, Tajani: "Speriamo nel piano di Pace americano"

Mondo

Gaza, Trump: progressi incredibili, presto un accordo

Mondo