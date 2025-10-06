Alcuni dei partecipanti alla Global Sumud Flotilla sono atterrati all'aeroporto di Madrid dopo essere stati trattenuti per giorni dalle forze israeliane. Gli attivisti sono stati accolti con applausi e abbracci al loro arrivo.
Prossimi video
Guerra in Ucraina, Zelensky: da ovest zero azioni reali contro Putin
Mondo
Nobel Medicina, vincono Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
Mondo
Cina, centinaia di escursionisti bloccati sull’Everest
Mondo
Everest, escursionisti intrappolati da nevicata: i soccorsi
Mondo
Global Sumud Flotilla, attivisti espulsi atterrati a Madrid
Mondo
Sydney, video riprende la sparatoria: arrestato un uomo
Mondo
Usa, Trump al 250esimo anniversario della Marina militare
Mondo