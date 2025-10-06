Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila

Dopo il 3-0 sull’Eintracht Francoforte e dieci vittorie consecutive, il Bayern Monaco ha celebrato l’Oktoberfest il 5 ottobre. “Quando vinciamo l’atmosfera è migliore, siamo un gruppo unito”, ha detto l’attaccante Serge Gnabry. I giocatori hanno gustato birra e piatti bavaresi approfittando della pausa per le partite delle Nazionali. Molti, tra cui Gnabry e il centrocampista Joshua Kimmich, partiranno ora per gli impegni con le nazionali prima della sfida col Borussia Dortmund il 18 ottobre.
