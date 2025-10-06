Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila

Mondo

Dopo il 3-0 sull’Eintracht Francoforte e dieci vittorie consecutive, il Bayern Monaco ha celebrato l’Oktoberfest il 5 ottobre. “Quando vinciamo l’atmosfera è migliore, siamo un gruppo unito”, ha detto l’attaccante Serge Gnabry. I giocatori hanno gustato birra e piatti bavaresi approfittando della pausa per le partite delle Nazionali. Molti, tra cui Gnabry e il centrocampista Joshua Kimmich, partiranno ora per gli impegni con le nazionali prima della sfida col Borussia Dortmund il 18 ottobre.

Prossimi video

Mattarella riceve al Quirinale il presidente lituano Nauseda

Mondo

Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila

Mondo

Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto

Mondo

Francia, Lecornu dimissionario, opposizioni chiedono ritorno alle urne

Mondo

Israele commemora 7 ottobre nel kibbutz colpito da Hamas

Mondo

Giovanna Grenga racconta le bombe vicino al treno a Leopoli

Mondo