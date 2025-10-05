Turchia, migliaia in piazza contro Israele e per Gaza

Migliaia di persone sono scese in strada ad Ankara il 5 ottobre per protestare contro l’intercettazione israeliana della Freedom Flotilla e mostrare sostegno alla causa palestinese. I manifestanti hanno sventolato bandiere turche e palestinesi, gridando “soldati turchi a Gaza”. Sabato 4 ottobre 137 attivisti deportati da Israele, tra cui due che hanno denunciato maltrattamenti a Greta Thunberg, sono rientrati in Turchia. Israele ha intercettato circa 40 imbarcazioni e detenuto oltre 450 persone, suscitando condanne internazionali.
