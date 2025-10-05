Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Turchia, migliaia in piazza contro Israele e per Gaza

Mondo

Migliaia di persone sono scese in strada ad Ankara il 5 ottobre per protestare contro l’intercettazione israeliana della Freedom Flotilla e mostrare sostegno alla causa palestinese. I manifestanti hanno sventolato bandiere turche e palestinesi, gridando “soldati turchi a Gaza”. Sabato 4 ottobre 137 attivisti deportati da Israele, tra cui due che hanno denunciato maltrattamenti a Greta Thunberg, sono rientrati in Turchia. Israele ha intercettato circa 40 imbarcazioni e detenuto oltre 450 persone, suscitando condanne internazionali.

Prossimi video

Manchester, raduno pro-Israele dopo attacco a sinagoga

Mondo

Turchia, migliaia in piazza contro Israele e per Gaza

Mondo

Garza a Sky Tg24: malcontento sociale visibile negli Usa

Mondo

Georgia, scontri a Tbilisi tra polizia e opposizione pro-UE

Mondo

Ucraina, Della Rocca (MoVi): testimoni bombe a ovest

Mondo

Perù, proteste di piazza contro il governo di Dina Boluarte

Mondo