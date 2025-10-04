Esplora tutte le offerte Sky
Flotilla, nave Conscience si unisce a nuova spedizione

Mondo

La nave Conscience è salpata dal porto italiano di Otranto per unirsi a una nuova flottiglia di 10 imbarcazioni dirette a Gaza. La spedizione intende portare aiuti e personale medico nella Striscia e rompere il blocco israeliano su Gaza.

