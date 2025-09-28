Esplora tutte le offerte Sky
Lima, giovani peruviani scendono in piazza contro Boluarte

Mondo

Protestano i giovani peruviani contro la presidente Dina Boluarte, dopo le riforme del sistema pensionistico del Paese che hanno imposto a tutti i peruviani di età superiore ai 18 anni di iscriversi a un ente

