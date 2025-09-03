Trump, presidente Usa contro fake news su problemi di salute

Durante il weekend del Labor Day sono circolate sui social media illazioni sul presunto cattivo stato di salute di Donald Trump, con alcuni che arrivavano a insinuare persino un possibile decesso. Il presidente ha smentito le voci, definendole “fake”, spiegando di essere stato molto attivo, tra interviste e visite al suo golf club in Virginia. A luglio erano stati segnalati gonfiore alle gambe e lividi alla mano: il medico della Casa Bianca ha chiarito che si trattava di condizioni comuni e benigne legate all’età e all’uso di aspirina