Svezia, storica chiesa di Kiruna trasferita per la miniera

Il 18 agosto 2025 inizierà lo spostamento della storica chiesa di Kiruna, in Svezia, per salvarla dal rischio di cedimenti del terreno causati dall’espansione della più grande miniera sotterranea di ferro del mondo. L’edificio di 113 anni, tra le più grandi strutture lignee del Paese, è stato sollevato e posizionato su un rimorchio speciale per percorrere 5 km fino al nuovo centro città. L’operazione rientra in un progetto trentennale che prevede il trasferimento di 6.000 abitanti e 3.000 abitazioni. Alcuni edifici saranno demoliti, altri, come la chiesa, verranno spostati interi.